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"Да нет, наверное": великий и пугающий иностранцев русский язык

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200719/14576616.html

Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? Попробуем представить, как все это звучит для иностранцев.

Радио
"Да нет, наверное". Великий и пугающий иностранцев

Каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!

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