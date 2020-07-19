"Да нет, наверное": великий и пугающий иностранцев русский язык

Каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!
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Попробуйте произнести: неистовствующее человеконенавистничество. Сложно? Попробуем представить, как все это звучит для иностранцев.
Каково иностранцам, чьи слух и ротовой аппарат совершенно не предназначены для всех этих "ющ", "стн", или "вств". Язык сломают!
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Ранее пожилой мужчина объявил, что "послан высшими силами" для спасения человечества от коронавируса.
Результаты тестов остальных членов команды и работников клуба будут объявлены в понедельник, сообщили в Минздраве.
Кроме того, посол Узбекистана Ботиржон Асадов попросил Министерство культуры РФ оказать содействие в проведении узбекской выставки в Москве на ВДНХ, которую также посетит глава республики Шавкат Мирзиёев.
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