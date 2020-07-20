Почему железнодорожники Узбекистана выбирают российские локомотивы - эксперт

Заместитель начальника локомотивной службы АО "Узбекистан темир йуллари" Саидазим Кадыров рассказал, в чем преимущество российских электровозов перед другими локомотивами.

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Эти локомотивы очень подходят в том числе и по местному климату, они удобны и просты в обслуживании, поделился мнением заместитель руководителя локомотивной службы АО "Узбекистон темир йуллари" Саидазим Кадыров.

"Технические характеристики: простота обслуживания, конструкция очень доступная для нас", - сказал специалист в интервью Sputnik Узбекистан.

По словам Кадырова, всего выпущено более 1 600 штук таких электровозов.

Это серийное производство, что также создает удобство в обслуживании для инженеров, так как запасные части гораздо более доступны, чем при индивидуальном производстве.

Напомним, в минувшую пятницу АО "Узбекистон темир йуллари" получило два электровоза 3ЭС5К "Ермак" от Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга"). До конца года будут поставлены еще три локомотива.