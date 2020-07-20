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Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский
© Foto : Личный архив Евгения Комаровского

Доктор Комаровский: мир будет жить с COVID-19 еще долго, однако есть и плюсы

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Sputnik Узбекистан
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Известный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский порассуждал об отрицательных и положительных последствиях пандемии коронавируса.

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Доктор Комаровский: человечеству придется жить с COVID-19 еще долгие годы

Специалист отметил, что самоизоляция, чрезмерная зацикленность на санитарно-гигиенических правилах, сложная обстановка в медучреждениях оставят свой отпечаток на судьбах людей. 

"Дети, которые останутся сейчас без нормальной семьи (люди полгода уже занимаются "внутрисемейным мордобоем"), будут знать, что они потеряли папу или маму именно из-за коронавируса. Мы будем иметь огромное количество людей, которые получили аллергические заболевания на всю оставшуюся жизнь из-за неумеренного использования антибиотиков и дезинфицирующих средств. COVID будет нам аукаться просто потому, что огромное количество людей, которые не смогли вовремя получить помощь, перенесут инфаркты", — прогнозирует доктор Комаровский.

Однако есть и положительные стороны, добавил медик.

Эксперт доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов
© Foto : из архива Жемчугова
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По его мнению, пандемия стала катализатором науки, свое развитие получили многие передовые технологии в области медицины.

Также COVID-19 наложит отпечаток и на межличностных отношениях в том плане, что если раньше труд медработников не всегда ценили, то теперь все иначе. 

"Когда на Земле уже больше 8 миллиардов народу, то понятно, что приход новой инфекции, к которой ни у кого нет иммунитета, это потенциальная угроза для всего человечества. И надо учиться жить по новым правилам, которые будут включать в себя поддержание на высочайшем уровне службы эпидемиологов, финансирование инфекционных больниц, чтобы каждая страна могла мгновенно увеличить количество коек для таких больных", — отметил Комаровский. 

Он добавил, что коронавирус будет влиять на человечество еще долгие годы.

Полный комментарий знаменитого медика слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
коронавирус



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