Доктор Комаровский: мир будет жить с COVID-19 еще долго, однако есть и плюсы

Радио Доктор Комаровский: человечеству придется жить с COVID-19 еще долгие годы

Специалист отметил, что самоизоляция, чрезмерная зацикленность на санитарно-гигиенических правилах, сложная обстановка в медучреждениях оставят свой отпечаток на судьбах людей.

"Дети, которые останутся сейчас без нормальной семьи (люди полгода уже занимаются "внутрисемейным мордобоем"), будут знать, что они потеряли папу или маму именно из-за коронавируса. Мы будем иметь огромное количество людей, которые получили аллергические заболевания на всю оставшуюся жизнь из-за неумеренного использования антибиотиков и дезинфицирующих средств. COVID будет нам аукаться просто потому, что огромное количество людей, которые не смогли вовремя получить помощь, перенесут инфаркты", — прогнозирует доктор Комаровский.

Однако есть и положительные стороны, добавил медик.

По его мнению, пандемия стала катализатором науки, свое развитие получили многие передовые технологии в области медицины.

Также COVID-19 наложит отпечаток и на межличностных отношениях в том плане, что если раньше труд медработников не всегда ценили, то теперь все иначе.

"Когда на Земле уже больше 8 миллиардов народу, то понятно, что приход новой инфекции, к которой ни у кого нет иммунитета, это потенциальная угроза для всего человечества. И надо учиться жить по новым правилам, которые будут включать в себя поддержание на высочайшем уровне службы эпидемиологов, финансирование инфекционных больниц, чтобы каждая страна могла мгновенно увеличить количество коек для таких больных", — отметил Комаровский.

Он добавил, что коронавирус будет влиять на человечество еще долгие годы.

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