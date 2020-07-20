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Станислав Бышок
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Самое плохое, что могли бы обнаружить, Иран уже признал - эксперт о сбитом боинге

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Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал факт передачи данных сбитого украинского самолета во французское Бюро по расследованию авиакатастроф.

Радио
Самое плохое, что могли бы обнаружить, Иран уже признал - эксперт о сбитом Боинге

Boeing 737-800 направлялся в Киев и потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Сейчас бортовые самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета доставлены для изучения во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA), сообщает РИА Новости

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Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, существует высокая степень недоверия со стороны Ирана по отношению к, так называемому "Западу", к которому, в том числе относится и Франция.

Иран находится в сложной ситуации - с одной стороны у страны большие международные и региональные амбиции, с другой - все понимают, что эти амбиции с технической стороны не всегда осуществимы, но признавать это не хочется, считает эксперт.

"Иран не хочет и без того плохие отношения с Западом усложнять - этот шаг не несет никаких рисков. Иран ничем не рискует, передавая данные французским специалистам", - поделился мнением спикер.

Это такая история, которая изнутри Ирана и вне Ирана совершенно по-разному воспринимается.

Исследования будут носить, скорее всего технический характер. Самое плохое, что могли бы обнаружить - Иран уже признал.




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