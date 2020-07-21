Лапенков о переносе акции "Бессмертный полк": ее смысл в глаголе "любить"

Бессмертный полк - это история личной памяти. Форм ее проявления может быть много, считает сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.

Радио Лапенков о переносе "Бессмертного полка"

Мы уже сообщали о том, что Владимир Путин поддержал перенос шествия "Бессмертного полка" на следующий год. По его словам, такие мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей.

Сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков прокомментировал данное решение.

По его словам, смысл акции "Бессмертный полк" не замыкается лишь на прохождении колонны, на собрании людей. Смысл акции глубинный: он не в глаголе "шагать", а в глаголах "любить", "помнить", "хранить", "знать". Потому что это история личной памяти. Форм ее проявления может быть много, считает Сергей Лапенков.

Акция проходит с 2012 года. Сейчас она настолько огромная, что даже считать количество ее участников сложно, а самое главное - не нужно, потому что это стало народной традицией.