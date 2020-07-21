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Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Андрей Благодыренко
© Sputnik / Владимир Трефилов

Андрей Благодыренко рассказал о фишке проекта "Москва-80: ретро-tube"

Радио
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200721/14591578/Andrej-Blagodyrenko-rasskazal-o-fishke-proekta-Moskva-80-retro-tube.html

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко раскрыл подробности создания спецпроекта информационного агентства и радио Sputnik "Москва-80: ретро-tube".

Радио
Благодыренко рассказал о фишке проекта "Москва-80: ретро-tube"

Двадцатого июля информационное агентство и радио Sputnik запустили спецпроект "Москва-80: ретро-tube", подготовленный к 40-летию Олимпийских игр.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Истории из жизни: о чем проект Sputnik, посвященный Олимпиаде-80
На данный момент 13 редакций подготовили 200 материалов об Олимпиаде. К финалу проекта их число превысит 250, рассказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко на конференции в международном пресс-центре "Россия сегодня".

Форматы, по его словам, самые разнообразные: это и тексты, и видеоролики, и инфографики.

"Фишкой проекта мы считаем участие в нем четырех известных журналистов и блогеров: Дмитрия "Гоблина" Пучкова, Дмитрия Губерниева, Тины Канделаки и Михаила Ронкайнен, — отметил Андрей Благодыренко. — Хочу призвать всех читать, смотреть наш спецпроект об Олимпиаде и вспоминать, как это было 40 лет назад".

Подробности слушайте в аудиофайле.

Теги:
Москва, Россия, Sputnik, Советский союз, СССР, Олимпиада-80



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