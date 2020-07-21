Андрей Благодыренко рассказал о фишке проекта "Москва-80: ретро-tube"

Двадцатого июля информационное агентство и радио Sputnik запустили спецпроект "Москва-80: ретро-tube", подготовленный к 40-летию Олимпийских игр.
Форматы, по его словам, самые разнообразные: это и тексты, и видеоролики, и инфографики.
"Фишкой проекта мы считаем участие в нем четырех известных журналистов и блогеров: Дмитрия "Гоблина" Пучкова, Дмитрия Губерниева, Тины Канделаки и Михаила Ронкайнен, — отметил Андрей Благодыренко. — Хочу призвать всех читать, смотреть наш спецпроект об Олимпиаде и вспоминать, как это было 40 лет назад".
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