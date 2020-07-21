Главный режиссер ГАБТа: Батыров мог оформить спектакль как никто другой

Народный артист Узбекистана и Азербайджана, лауреат Государственной премии, профессор и главный режиссер-постановщик ГАБТ имени Навои Фирудин Сафаров вспомнил о самых ярких работах художника Зубайдуллы Батырова.

Радио Главный режиссер ГАБТа: Батыров мог оформить спекткль как никто другой

"Пожалуй, самым знаковым спектаклем для меня стала "Аида" Верди. Зубайдулла Батыров проделал грандиозную работу, оформил эту постановку так, как еще никто не делал. На всю ширину кулис он выстроил шесть полностью придуманных им образов богов. Этот спектакль был не только для него важнейшим этапом в биографии, но и стал визитной карточкой всего театра", — вспоминает Фирудин Сафаров.

По словам режиссера, Батыров всегда нестандартно подходил к оформлению театральных постановок, отличаясь этим от многих своих коллег.

Главный режиссер добавил: помимо театральных работ, Батыров оставил свой след и в оформлении главного праздника страны - Дня независимости на площади Мустакилик. Он неоднократно участвовал в оформлении главной сцены.

"Помимо того что он был прекрасным и нестандартным художником, он еще и добрейшим был человеком. Эта такая потеря, которую и словами не передать", — заключил Сафаров.

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