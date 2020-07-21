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Фирудин Сафаров
© Foto : Из личного архива Фирудина Сафарова

Главный режиссер ГАБТа: Батыров мог оформить спектакль как никто другой

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200721/14594014/Glavnyy-rezhisser-GABTa-Batyrov-mog-oformit-spektakl-kak-nikto-drugoy.html

Народный артист Узбекистана и Азербайджана, лауреат Государственной премии, профессор и главный режиссер-постановщик ГАБТ имени Навои Фирудин Сафаров вспомнил о самых ярких работах художника Зубайдуллы Батырова.

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Главный режиссер ГАБТа: Батыров мог оформить спекткль как никто другой
По словам режиссера, Батыров всегда нестандартно подходил к оформлению театральных постановок, отличаясь этим от многих своих коллег.

"Пожалуй, самым знаковым спектаклем для меня стала "Аида" Верди. Зубайдулла Батыров проделал грандиозную работу, оформил эту постановку так, как еще никто не делал. На всю ширину кулис он выстроил шесть полностью придуманных им образов богов. Этот спектакль был не только для него важнейшим этапом в биографии, но и стал визитной карточкой всего театра", — вспоминает Фирудин Сафаров.

Ушел из жизни главный художник театра им. Навои Батыров Зубайдулло Борисович
Facebook / ГАБТ им. Навои
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Главный режиссер добавил: помимо театральных работ, Батыров оставил свой след и в оформлении главного праздника страны - Дня независимости на площади Мустакилик. Он неоднократно участвовал в оформлении главной сцены.

"Помимо того что он был прекрасным и нестандартным художником, он еще и добрейшим был человеком. Эта такая потеря, которую и словами не передать", — заключил Сафаров.

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Теги:
Узбекистан, художник, Театр, ГАБТ



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