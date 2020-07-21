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Максим Пядушкин — управляющий директор журнала Авиатранспортное обозрение

В гражданской авиации Узбекистана ставка делается на лоукостеры – Пядушкин

© Foto : Из личного архива Максима Пядушкина
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200721/14595593/V-grazhdanskoy-aviatsii-Uzbekistana-stavka-delaetsya-na-loukostery--Pyadushkin.html

Управляющий директор журнала "Авиатранспортное обозрение" Максим Пядушкин рассказал о возможности создания российско-узбекского лоукостера для пассажирских перевозок.

Радио
В гражданской авиации Узбекистана ставка делается на лоукостеры – Пядушкин

По мнению эксперта, для усиления конкурентоспособности на внутреннем рынке, в Узбекистане было принято решение о реформировании и дальнейшем развитии гражданской авиации.  

"Это связано с тем, что страна хочет привлечь больше иностранных инвестиций", - сообщает Пядушкин.

Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Илья Питалев
Россия и Узбекистан обсудили планы по созданию совместного лоукостера

Спикер отмечает, что для реализации поставленной цели рассматривалось несколько проектов, в том числе и создание лоукостеров, которые уже давно стали трендом в гражданской авиации.

"В мире все крупные авиакомпании создают свои лоукост-подразделения. Они могут выполнять как внутренние, так и международные рейсы", - утверждает авиаспециалист.

По словам эксперта, конкретно о российско-узбекском проекте пока нет достаточно полной информации.

"Обсуждается довольно много вариантов создания новых авиакомпаний в Узбекистане. Понятно, что многие из них будут эксплуатировать лоукост-модель", - сообщает Пядушкин.

Далее директор журнала "Авиатранспортное обозрение"  затрагивает тему мирового опыта и говорит о том, что крупные авиакомпании сейчас предусматривают и корпоративные лоукост-перевозки для пассажиров бизнес-класса, что позволяет им привлекать дополнительных клиентов.

Развернутый комментарий слушайте в подкасте.  

Теги:
самолет, гражданская авиация, Россия, Узбекистан, лоукостер



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