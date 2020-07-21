Радио В гражданской авиации Узбекистана ставка делается на лоукостеры – Пядушкин

По мнению эксперта, для усиления конкурентоспособности на внутреннем рынке, в Узбекистане было принято решение о реформировании и дальнейшем развитии гражданской авиации.

"Это связано с тем, что страна хочет привлечь больше иностранных инвестиций", - сообщает Пядушкин.

Спикер отмечает, что для реализации поставленной цели рассматривалось несколько проектов, в том числе и создание лоукостеров, которые уже давно стали трендом в гражданской авиации.

"В мире все крупные авиакомпании создают свои лоукост-подразделения. Они могут выполнять как внутренние, так и международные рейсы", - утверждает авиаспециалист.

По словам эксперта, конкретно о российско-узбекском проекте пока нет достаточно полной информации.

"Обсуждается довольно много вариантов создания новых авиакомпаний в Узбекистане. Понятно, что многие из них будут эксплуатировать лоукост-модель", - сообщает Пядушкин.

Далее директор журнала "Авиатранспортное обозрение" затрагивает тему мирового опыта и говорит о том, что крупные авиакомпании сейчас предусматривают и корпоративные лоукост-перевозки для пассажиров бизнес-класса, что позволяет им привлекать дополнительных клиентов.

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