Эксперт разъяснил причины роста денежных переводов мигрантов

Доходы пока далеки от тех, что были еще полгода назад, тем не менее возможность зарабатывать появилась, и люди начали высылать деньги снова к себе на родину для поддержки своих родных, объяснил аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям. По данным аналитиков, в основном денежные переводы из России направляют в Таджикистан, Узбекистан и Армению.

Радио Коренев о денежных переводах мигрантов

"Цифры, которые мы видим сейчас, фиксирующие колоссальное восстановление, отталкиваются от низкой базы предыдущих месяцев. Ведь на время карантинных мероприятий трансграничные переводы упали очень существенно, и в первую очередь это касается республик Центральной Азии", - сказал Коренев в интервью Sputnik Таджикистан.

Он отметил, что мигранты, которые трудились здесь на стройках, частично были вынуждены вернуться к себе на родину, а те, кто остался здесь, не имели возможности работать и зарабатывать и, соответственно, высылать деньги на свою родину.

"Однако как только первые карантинные ограничения стали сниматься в Москве, в первую очередь запустилась именно строительная отрасль - для того, чтобы дать возможность мигрантам вернуться к работе, а также чтобы снизить риски заболеваемости, потому что мигранты вынуждены были жить в достаточно тесных условиях", - считает аналитик.

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По словам эксперта, несмотря на то что доходы пока далеки от тех, что были еще полгода назад, тем не менее возможность зарабатывать появилась, и люди начали высылать деньги снова к себе на родину для поддержки своих родных.

Коренев напомнил, что сейчас зарплаты упали у всех: и у россиян, и у приезжих рабочих доходы снизились. Однако, по его мнению, постепенно доходы будут восстанавливаться.