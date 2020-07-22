Громов: решение США по "Северному потоку- 2" - "иезуитское решение"

Ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2" прокомментировал директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов.

Радио Громов о санкциях против Nord Stream-2: это усложнит и замедлит реализацию проекта

Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год об усилении санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов считает введение новых ограничений против "Северного потока-2" очень плохой новостью.

Несмотря на то что в Германии существует достаточно негативная риторика в отношении действия американских властей, опыт последних лет показывает, что никаких практических шагов по реальному противодействию Германия и другие европейские партнеры не предпринимали, рассказывает Громов.

"Думаю, все ограничится словесными протестами и заявлениями, что это недопустимо, что это неправильно, что будут продуманы ответные контрсанкции. Хотя предыдущие инициативы европейские так и не дошли до реального воплощения", - сказал эксперт в беседе со Sputnik Литва.

По его словам, расширение санкций будет касаться практически всех зарубежных и европейских компаний, которые сотрудничают с оператором проекта, работают в рамках строительства на разных стадиях. Это усложнит реализацию данных проектов и существенно их замедлит.

Решение США по "Северному потоку-2" Громов назвал "иезуитским решением". Он обратил внимание, что Дания дала разрешение на строительство газопровода, только когда американские власти были готовы окончательно утвердить поправки в военный бюджет США, предполагающий расширение санкций против газопровода "Северный поток-2".

По словам эксперта, формально датчане показали, что у них нет никаких возражений против "Северного потока-2", но сделали все от них зависящее для затягивания сроков.