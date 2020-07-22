Эксперт объяснил причину роста цен на золото и серебро

Радио Голубовский о росте цен на золото и серебро

Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский считает, что рост драгметаллов произошел за счет увеличения количества печатных денег ведущими центральными банками мира, чьи балансы резко выросли с марта месяца, когда фактически началась монетизация долга под предлогом борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

"Циклический кризис начался раньше, еще в сентябре прошлого года, если смотреть по операциям РЕПО федерального резерва. Уже тогда возник кризис ликвидности, и они стали закрывать проблемы долговыми деньгами. Просто в марте месяце это уже приняло беспрецедентный масштаб", - говорит эксперт.

Далее специалист поясняет, что население будет отдавать предпочтение тем деньгам, которые нельзя эмитировать, так как их количество ограничено. Это послужит основной причиной для роста цены на золото.

"Мы вообще только стоим в начале большого пути, потому что сейчас наступают времена очень похожие на 70-е годы, когда доллар только-только был отвязан от золота и американцы в денежной эмиссии гасили свои военные долги, которые у них накопились еще со времен второй мировой. Это был период низких темпов экономического роста и высокой инфляции. Золото тогда подорожало с 40 до 600 долларов", - сообщает Голубовский.

Финансовый аналитик отмечает, что в данный момент произошла только первая волна большого роста золота, которая в конечном итоге может достигнуть пятизначных цифр. Помимо этого, после длительного простоя также наблюдаются темпы увеличения цены на серебро.

По мнению спикера, рост цен на драгоценные металлы хорошо отразится на рубле, так как у России есть большой золотой запас. Эксперт говорит, что несмотря на продажи валюты Минфином для поддержания курса рубля, золотовалютные резервы страны не падают из-за роста цены на золото.

В заключении аналитик отмечает, что государству необходимо продумать специальные инструменты, которые позволят оставить финансы населения в обороте, чтобы депозитарная база банков не была уменьшена.

"Когда люди просто изымают деньги из банков и покупают на них какие-то золотые монеты, которые хранят дома – они просто выводят деньги из оборота. Для экономики как раз в этом нет ничего хорошего, то есть это сбережения, которые будут лежать мертвым грузом. Они не будут работать", - поясняет Голубовский.

Развернутый комментарий слушайте в подкасте.