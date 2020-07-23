Профессор МГУ рассказал, как работают фейки

Профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло рассказал, как распознать фейковую информацию и как с ней бороться.

Радио Профессор МГУ рассказал, как распознать фейки

Фейки — заведомо ложная, специально подготовленная информация резонансного характера, единственная цель которых — создать ажиотаж, рассказал профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло на онлайн-конференции "Во власти Сети: новые парадигмы социальной реальности".

По его словам, распознать фейки легко, равно как и бороться с ними, пишет Sputnik Таджикистан.

"В первую очередь, фейк всегда имеет вирусный характер, при этом он необязательно может быть анонимным или псевдоанонимным. Фейки апеллируют к эмоциям человека, то есть к иррациональному началу, а не к логике. В этом и заключается механика их действия", — отметил Манойло.

"Человек получает резонансную информацию, эти эмоции мгновенно его "заражают", человек возбуждается, взвинчивается, и поступающий в кровь адреналин отключает его способность критически относиться к пришедшему сообщению", — рассказал эксперт.

Также он объяснил, чем опасен фейк. По словам профессора, резонансная информация, поступившая в неполном виде, пугает людей, у них появляется жизненно важная потребность узнать о событии как можно больше. При отсутствии официальных данных информационный вакуум заполняют слухи и домыслы, отметил эксперт.

"После того как человек "съел" фейк, официальное сообщение, появившиеся спустя несколько часов, уже не будет его интересовать", — заявил Манойло.

Поэтому самый лучший способ борьбы с фейками — перехват информационной повестки, заключил эксперт.

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