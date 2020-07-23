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Александр Железняков – эксперт по космосу, историк

В Китае запустили первый зонд для исследования Марса – мнение эксперта

Foto Public domain
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200723/14612565/V-Kitae-zapustili-pervyy-zond-dlya-issledovaniya-Marsa--mnenie-eksperta.html

С космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Она успешно вывела зонд "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1") на заднюю орбиту. Событие прокомментировал эксперт по космосу, историк Александр Железняков.

Радио
В Китае запустили первый зонд для исследования Марса – мнение эксперта

По словам спикера, для самого Китая это весьма значимое событие. Он утверждает, что до настоящего момента китайцы еще не направляли космические аппараты к другим планетам.

"Китай последовательно развивается в своей космической отрасли, последовательно завоевывает те или иные позиции. Это очередной шаг. Любое межпланетное путешествие интересно и значимо. Но все-таки уже десятки станций летали к Марсу, поэтому говорить о существенном прорыве для мировой космонавтики я не рискну", - говорит эксперт в области исследования космоса.

Как сообщают в агентстве "Синьхуа", по предварительному расчету зонд достигнет Марса через семь месяцев. Земля сможет получить первые данные с Красной планеты уже в 2021 году. Для выполнения основной миссии космическому аппарату необходимо будет выйти на орбиту Марса, совершить посадку и начать перемещение по поверхности планеты.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Если операция пройдет успешно, ученым удастся изучить атмосферу, геологические свойства, рельеф и особенности магнитного поля планеты. В дальнейшем это даст им возможность раскрыть тайны происхождения и эволюции не только Марса, но и всей Солнечной системы. К тому же полученные данные позволят им понять, смогут ли в будущем условия измениться настолько, чтобы планета стала пригодной для людей.

Отметим, что название миссии "Тяньвэнь-1" заимствовано из поэмы великого поэта древнего Китая Цюй Юанем, которая была написана около 340–278 гг. до нашей эры.

 

 

Теги:
Марс, Китай, Космос



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