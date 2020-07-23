Назаренко: страны ЕАЭС должны обеспечить защиту рынка от небезопасной продукции

Природа помогает производить качественную безопасную продукцию, признается министр Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, но работы по наведению системного контроля в странах не завершены.

Радио Назаренко: страны ЕАЭС должны обеспечить защиту рынка от небезопасной продукции

О сокращении антибиотиков и других лекарственных средств в мясе производителей стран ЕАЭС рассказал министр Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко в рамках онлайн-видеомоста Sputnik Москва-Бишкек-Ереван-Минск.

В современных условиях отказаться от применения лекарственных средств невозможно, считает эксперт. Очень многое, по его словам, зависит от того, насколько система контроля выстроена в самой стране-участнице ЕАЭС. В прошлом году решением совета евразийской комиссии была признана эквивалентной система ветеринарного контроля, которая существует в Киргизии. Это позволило стране самой определять, какие предприятия должны работать на внешнем, а какие на внутреннем рынке.

Природа помогает производить качественную безопасную продукцию, признается Виктор Назаренко, но работы по наведению системного контроля в странах не завершены.

"Мы очень серьезно обсуждаем тему ведения реестра предприятий, которые производят пищевую продукцию. В некоторых странах такой реестр еще не создан. По регламенту, в каждой стране должен быть внутренний реестр, который говорит, что это предприятие производит продукцию животного происхождения и оно имеет право данную продукцию производить," - отметил эксперт.

Очень большую работу проводят ветеринарные службы, регистрирующие предприятия, которые могут поставлять продукцию на внешний рынок.

Кроме того, подчеркнул Назаренко, важно чтобы все страны знали: если написано, что продукция произведена на таком-то предприятии, то можно было доказать, что это так.

Сейчас страны ЕАЭС находятся на финальной стадии принятия документа, который называется "Правила прослеживаемости животных и продукции животного происхождения".