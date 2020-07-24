Аббясов: болеющий человек не имеет права распространять инфекцию

Главная опасность коронавируса в том, что носитель со слабыми симптомами может заразить человека, который не справится с болезнью, отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

Радио Аббясов: священнослужитель, заболевший коронавирусом, должен самоизолироваться

Здоровье — самая большая ценность, его нужно беречь, отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

"Как известно из Сунны пророка Мухаммеда и его сподвижников, когда люди заболевали или происходили эпидемии, то прекращались коллективные молитвы, торговля на рынках и базарах, караванные пути останавливались, потому что угроза, которая может распространяться, может усугублять положение людей", — сказал Аббясов в беседе со Sputnik Таджикистан.

Аналогичные ограничения введены и сейчас, отметил он.

"Болеющий человек не имеет права распространять инфекцию. Он должен оставаться дома, изолироваться для того, чтобы не заражать других людей", — заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России.

Он также напомнил, что месяц Рамадан мусульмане провели в домашних условиях.

"Мы тогда призвали наших верующих к тому, чтобы дома стали для них мечетями, а семьи — общинами. Слава Аллаху, наши призывы в России были услышаны", — сказал Аббясов.

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