13:11 24 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов

Аббясов: болеющий человек не имеет права распространять инфекцию

Радио
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200724/14615959/Abbyasov-boleyuschiy-chelovek-ne-imeet-prava-rasprostranyat-infektsiyu.html

Главная опасность коронавируса в том, что носитель со слабыми симптомами может заразить человека, который не справится с болезнью, отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

Радио
Аббясов: священнослужитель, заболевший коронавирусом, должен самоизолироваться

Здоровье — самая большая ценность, его нужно беречь, отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

"Как известно из Сунны пророка Мухаммеда и его сподвижников, когда люди заболевали или происходили эпидемии, то прекращались коллективные молитвы, торговля на рынках и базарах, караванные пути останавливались, потому что угроза, которая может распространяться, может усугублять положение людей", — сказал Аббясов в беседе со Sputnik Таджикистан.

© Sputnik / Максим Богодвид
Объявлена дата празднования Курбан-байрама
Аналогичные ограничения введены и сейчас, отметил он. 

"Болеющий человек не имеет права распространять инфекцию. Он должен оставаться дома, изолироваться для того, чтобы не заражать других людей", — заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России.

Он также напомнил, что месяц Рамадан мусульмане провели в домашних условиях.

"Мы тогда призвали наших верующих к тому, чтобы дома стали для них мечетями, а семьи — общинами. Слава Аллаху, наши призывы в России были услышаны", — сказал Аббясов.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
пандемия, коронавирус, Рушан Аббясов, Ислам, мусульмане



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сбежать от суеты: красоты Горного Алтая - фотолента
Олимпийское наследие Самарканда: как появился единственный в ЦА гребной канал
Олимпийское наследие Самарканда: как появился первый в ЦА гребной канал
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться