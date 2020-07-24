Про Айя-Софию скоро забудут, ведь нужны хорошие отношения с Турцией - политолог

В мечети Айя-София будут звучать молитвы, но это не означает, что туристы не смогут туда заходить, убежден политолог Эльхан Шахиноглу.

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Превращение Айя-Софии в мечеть вряд ли может повлиять на отношения Анкары с Евросоюзом, потому что они и так были холодными и проблемными, сказал Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу.

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Пресс-служба президента Турции распространила снимки, на которых Реджеп Тайип Эрдоган осматривает убранство мечети Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, которая до недавнего времени была музеем. Официальное название этого памятника истории и культуры звучит теперь как "Большая мечеть Айя София".

"Через несколько дней всей вообще забудут про это. Хотя Греция очень активно ставит этот вопрос, никакая другая страна ее сильно не поддерживает. Были определенные заявления из других стран, но это все забудется, потому что всем нужны хорошие отношения с Турцией", - отметил политолог.

Напомним, в начале июля президент Эрдоган подписал указ о смене статуса Айя-Софии, после того как Госсовет страны принял решение превратить собор в мечеть. Тогда же было объявлено, что первая общая молитва должна пройти в ней 24 июля. Власти Турции заверяют, что в свободное от молитв время в мечеть будут допускаться посетители, а лики христианских святых останутся на местах.