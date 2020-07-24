Пушков предупредил, что политический сезон после пандемии станет сложнее

Санкционная политика становится одной из форм противоборства на мировой арене, считает российский сенатор, глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Радио Пушков: главным политическим трендом после пандемии будет усиление санкций

По словам сенатора, в связи с коронавирусом в западных СМИ отошли на второй план темы Украины, Венесуэлы, Сирии и Ирана, но все эти направления вернутся, поскольку они являются константами западной политики.

"Американцы приняли санкции против Сирии, направленные на затруднение экономического восстановления Сирии, призыв генерального секретаря ООН Гутерриша отказаться от санкций на время пандемии был американской стороной отброшен, санкционная политика будет развиваться и расширяться", ― отметил Пушков.

Вашингтон принял санкции против Китая, готовы санкции по коронавирусу, возможно усиление санкций по "Северному потоку 2". Китай начинает отвечать США, принимая персональные санкции против американских конгрессменов.

Санкции превращаются в одну из главных форм политической конфронтации, поделился мнением сенатор, хотя сначала многие страны говорили, что это не их политика.

"И мы тоже говорили, что это не наша политика, но потом мы вдруг обнаружили, что без этого очень сложно, и мы приняли контрмеры совершенно оправданные по отношению к сельскохозяйственной продукции Европейского союза, контрмеры против Украины ― 353 предприятия и виды продукции находятся под санкциями, довольно большое число персональных санкций, тоже абсолютно оправданных, на украинском направлении", ― привел примеры Алексей Пушков.

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Надо быть готовыми к тому, что санкционная политика становится одной из форм противоборства на мировой арене, предупредил сенатор, новый политический сезон не будет проще, чем нынешний, он будет сложнее.