"ЯсноПонятно". От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

Не переходить на личности, не воспринимать аргументы на свой счет, не перебивать оппонента и не бояться признать свою неправоту.

Как в эмоциональном споре, когда собеседник — манипулятор, и кажется, что сейчас на карту поставлено все (а именно: кто будет мыть посуду), придерживаться всех этих правил?

Радио "ЯсноПонятно". От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

"Ты просто еще слишком молодой". "Так поступали наши родители". "Если не согласишься, проект провалится". Как распознать логические уловки и манипуляции? Возможно ли добиться, чтобы агрессивный оппонент услышал реальные аргументы? Как научиться слышать самому? И в какие споры лучше вовсе не ввязываться?

Ваня, Лина и Ксюша разбираются, как в спорах с близкими, коллегами или троллями в интернете не перейти на ор. Руководитель клуба парламентских дебатов НИУ ВШЭ Мария Рыбникова объясняет, как дискутировать с "диванными экспертами".

Слушайте подкасты РИА Новости.