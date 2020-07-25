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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно". От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

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Тема:
Подкасты РИА (329)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200725/14624999/YasnoPonyatno-Ot-spora-do-ora-ne-pereyti-chertu-v-zharkoy-diskussii.html

Не переходить на личности, не воспринимать аргументы на свой счет, не перебивать оппонента и не бояться признать свою неправоту.

Как в эмоциональном споре, когда собеседник — манипулятор, и кажется, что сейчас на карту поставлено все (а именно: кто будет мыть посуду), придерживаться всех этих правил?

Радио
"ЯсноПонятно". От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

"Ты просто еще слишком молодой". "Так поступали наши родители". "Если не согласишься, проект провалится". Как распознать логические уловки и манипуляции? Возможно ли добиться, чтобы агрессивный оппонент услышал реальные аргументы? Как научиться слышать самому? И в какие споры лучше вовсе не ввязываться?

Ваня, Лина и Ксюша разбираются, как в спорах с близкими, коллегами или троллями в интернете не перейти на ор. Руководитель клуба парламентских дебатов НИУ ВШЭ Мария Рыбникова объясняет, как дискутировать с "диванными экспертами".

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Тема:
Подкасты РИА (329)
Теги:
подкаст, спор, отношения, Конфликт



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