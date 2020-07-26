"Это надолго": зачем учить детей извиняться?

Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии.
А как с этим у детей? Понимают ли трехлетки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребенок — ябеда?
Узнаем, почему чувство вины лучше, чем стыд, как связаны детское "прости" и тюремная культура в России, и как работает обучение извинениям на практике.
А еще говорим о взрослых — почему нам невероятно сложно признавать свои ошибки и неправоту перед другими.
Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.