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Это надолго: страх и ненависть на детской площадке
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"Это надолго": зачем учить детей извиняться?

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Тема:
Подкасты РИА (330)
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Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Радио
"Это надолго": зачем учить детей извиняться?

Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии.

А как с этим у детей? Понимают ли трехлетки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребенок — ябеда?

Узнаем, почему чувство вины лучше, чем стыд, как связаны детское "прости" и тюремная культура в России, и как работает обучение извинениям на практике.

А еще говорим о взрослых — почему нам невероятно сложно признавать свои ошибки и неправоту перед другими.

Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (330)
Теги:
подкаст, Аудио



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