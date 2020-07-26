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Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

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Тема:
Подкасты РИА (331)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200726/14630775/Tayny-Moskovskogo-metro-Chto-skryvayut-nazvaniya-stantsiy-Chast-I.html

Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счет)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных?

Радио
Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (331)
Теги:
русский язык, Россия, Московский метрополитен, Москва



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