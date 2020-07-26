Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
Слушайте подкасты РИА Новости.
Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счет)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных?
Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
Слушайте подкасты РИА Новости.
Продление карантина, новые ограничений в работе общепита, парков и магазинов, а также запрет на вождение личного автотранспорта.
Все ранее введенные ограничения сохранятся до этой даты. Читайте подробности - в нашем материале.
Исключение составят автомобили со стикерами и те категории автомобилей, которым разрешено передвигаться без стикера.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik