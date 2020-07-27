Политолог о возвращении России в G7: "Да не очень-то и хотелось!"

Радио Политолог Почта о словах Мааса о России и G7: Европа в растерянности

В самом заявлении Мааса очень серьезные противоречия, считает эксперт: с одной стороны, мол, мы не можем вернуть Россию, пока она не решит проблемы с Украиной, а с другой - без России мы не можем решать многие дела.

Юрий Почта напоминает слова того же Хайко Мааса - главы МИД Германии, который говорит, что без России невозможно решение проблем Сирии, Ливии и Украины. И это минимальный набор, подчеркивает политолог.

"Трамп говорит, что нам надо вернуть Россию в семерку, но вместе с тем Россия - наш враг, и поэтому мы накладывали и будем накладывать на нее санкции, но Путин это человек с ясным умом и т. д. Ну что тут можно сказать? Какой-то странный набор фраз", - считает Почта.

Россия занимает понятную позицию: мы говорим, мол, не очень-то и хотелось, потому что "семерка" - это все-таки клуб империалистических государств, которые пытаются решать судьбы мира, не считаясь с мнением всего этого мира, и России удобнее работать в формате "двадцатки", где все-таки более демократическое представительство.

Лавров в своем выступлении 10 июля сказал примерно следующее, напоминает спикер, "если бы мы вернулись, то только с Китаем". Потому что это крупная страна, видная экономика с большим политическим весом.