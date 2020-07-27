Амельченкова: акция "Сад памяти" стала по истине народной

В России состоялась международная акция "Сад памяти", посвященная героям-фронтовикам. О том, где проходили мероприятия, рассказала редакции Sputnik Узбекистан председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Радио Ольга Амельченкова о международной акции "Сад памяти"

"Мы достигли своей цели – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны", - говорит Амельченкова.

По словам спикера, несмотря на пандемию коронавируса, международная акция "Сад памяти" все же состоялась и стала по истине народной.

Председатель волонтерского движения напоминает, что акция стартовала 18 марта в южных регионах страны и прошла в 85 субъектах государства. Последним принял участие Камчатский край, в котором из-за климатических условий невозможно было провести данное мероприятие раньше июля, пояснила в ходе беседы спикер.

Как утверждает эксперт, всего в акции приняли участие более 300 тысяч человек и задействовано порядка 25 тысяч волонтеров.

"Ключевые события проходили в городах-героях, в городах воинской славы, в знаковых местах. Так, например, "Сады памяти" появились у подножия Мамаева кургана, возле музея на Поклонной горе, у памятника Героям-панфиловцам в Волоколамске. Кроме того, акция проходила на территориях парков: в Сочинском национальном парке в память о погибших в годы войны мы высадили древний самшит", - рассказывает Амельченкова.

Далее председатель отмечает, что на открытии Ржевского мемориала к акции присоединился президент России, и вместе с главой Белоруссии они высадили деревья.

В заключение спикер подчеркивает, что 30 июня было принято решение о ежегодном проведении акции "Сад памяти", и в будущем одна из высадок пройдет на территории Брестской крепости в Белоруссии.

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