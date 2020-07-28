Завьялов: строительство новых сейсмостанций будет под контролем госорганов

Решение о строительстве и оснащении современным оборудованием сейсмических станций в Таджикистане прокомментировал завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Радио Завьялов о том, что если Таджикистан построит еще 3 сейсмические станции

Озеро Сарез, где собираются построить третью сейсмическую станцию в Таджикистане, вызывает интерес не только у местных ученых, но и всего мирового научного сообщества, отметил завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Шмидта РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов в интервью Sputnik Таджикистан.

"Это уникальное озеро, которое образовалось в результате землетрясения. Дамба закрыла проход воды. И если там, в районе озера, произойдет вновь сильное землетрясение, то может случиться катастрофа. Вся накопившаяся вода пойдет вниз. Поэтому постановка сейсмических станций в районе Сареза необходима и с точки зрения безопасности, и с научной точки зрения для контроля локальной сейсмической активности в районе озера", - подчеркнул эксперт.

Если новые сейсмостанции будут оснащены современной аппаратурой, а старые объекты будут модернизированы, считает ученый, то это станет значительным вкладом не только в сейсмологию Таджикистана, но и в региональную сейсмологию, и мировую.

При этом специалист отметил, что все будет зависеть от поставленных перед сейсмостанциями задач.

"Если это постоянно действующие станции, тогда потребуется строительство служебного помещения и, возможно, помещения для проживания операторов. Это капитальные затраты. Если предполагается установка автономных сейсмических станций, то это другой уровень затрат", - пояснил он.

Завьялов уточнил, что автономные сейсмостанции можно установить за сезон, а строительство капитальных будет зависеть от подрядчика и политической воли.