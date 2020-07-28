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Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов
© Sputnik / Рубен Гарсия

Каримов об упрощении получения гражданства РФ: новый закон мало что меняет

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Sputnik Узбекистан
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Председатель профсоюза трудящихся-мигрантов России Ренат Каримов прокомментировал принятие в стране закона об упрощении получения гражданства.

Радио
Каримов об упрощении получения гражданства РФ: новый закон мало что меняет

В России вступил в силу закон об упрощенном гражданстве для иностранцев и лиц без гражданства.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Получить гражданство России стало проще — закон вступил в силу

В соответствии с новыми правилами, отменено требование об отказе от своего нынешнего гражданства. Также был сокращен срок необходимого пребывания в РФ.

Глава профсоюза трудящихся-мигрантов России Ренат Каримов отметил, что получить российское гражданство хотят многие, в первую очередь, бывшие граждане Советского Союза и их дети.

Это и выходцы из Украины, и Приднестровья, и других государств, "где экономическая ситуация годами не нормализуется, как, например, в государствах Центральной Азии", отметил эксперт.

Между тем получить заветный документ не так-то просто, продолжил Каримов. И вряд ли что-то существенно изменится после вступления в силу закона — российское гражданство все равно пока не всем доступно.

"Введенные послабления мало что дают. Важно, если РФ захотела, чтобы эти люди вернулись на территорию России и стали гражданами, нужно упразднить требования, когда люди должны доказывать, что когда-то их родственники родились или жили на территории РФ", — пояснил он в эфире радио Sputnik.

По словам Каримова, в этом состоит главная преграда.

"Не у всех есть такая возможность, поэтому люди подают документы на квоту, чтобы получить разрешение на временное проживание", — заключил эксперт.

Полный комментарий председателя профсоюза трудящихся-мигрантов слушайте в радиоподкасте.




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