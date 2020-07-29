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Независимый автомобильный эксперт Алексей Шарапов

Как утилизационный сбор повлияет на узбекский авторынок – мнение эксперта

Из личного архива Алексея Шарапова
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200729/14649761/Kak-utilizatsionnyy-sbor-povliyaet-na-uzbekskiy-avtorynok--mnenie-eksperta.html

В Узбекистане с 1 августа вводится утилизационный сбор на автомобили. Ситуацию прокомментировал независимый автоэксперт Алексей Шарапов. Он рассказал о том, как должна быть организована система.

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Как утилизационный сбор повлияет на узбекский авторынок – мнение эксперта

По словам специалиста, любой стране достаточно просто определить необходимость утилизационного сбора и диагностировать, является ли он достойной альтернативой акцизам.

"Если есть какие-то признаки появления инфраструктуры, которая утилизирует автомобиль после того, как вы закончите им пользоваться, и с вас больше не возьмут ни за что денег – это хорошо. Если такой инфраструктуры нет – это плохо", - поясняет Шарапов.
Узбекистан с 1 августа вводит утилизационный сбор на автомобили
Sputnik / Мария Науменко
Узбекистан с 1 августа вводит утилизационный сбор на автомобили

Автоэкспорт считает, что власти должны объявить о сборе средств на строительство комплекса по переработке использованных автомобилей.

Далее спикер рассматривает ситуацию на примере российских автомобилистов и производителей. Он говорит, что данная мера их испугала.

"Да, сначала снижался акциз, потом ввели утилизационный сбор. Это обычная протекционистская мера, которая защищает собственных производителей, и она, в общем-то, логичная и понятная, но получается, что одно другое не заменяет. Если то же самое произойдет в Узбекистане, то, конечно, нет ничего хорошего для тех, кто водит автомобили, производит их и рассчитывает работать на узбекском рынке", - утверждает Шарапов.

Подробный комментарий можно прослушать в аудиофайле.

Теги:
акцизный налог, водители, Узбекистан, автопром



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