Александр Якушев рассказал о главной задаче узбекского хоккея

Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона 2019/2020 в соответствии с результатами регулярного чемпионата и 1/8 плей-офф. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо", существующий всего первый год, смог занять восьмое место из 34 команд. В пресс-службе ХК отметили, что это отличный результат.
Российский хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР, президент ХК "Легенды хоккея СССР" Александр Якушев также заявил, что для дебютанта это большой успех.
Он также поделился своим мнением о том, как может отразиться на "Хумо" пропуск сезона. Решение об этом, напомним, было принято в апреле из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим члены команды на один год перебрались в другие клубы.
"Конечно, пропуск сезона может сказаться негативно. Но здесь все зависит от руководства и самих хоккеистов — как будет скомплектована команда и как игроки будут готовиться", — сказал заслуженный мастер спорта СССР.
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