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Легендарный хоккеист, заслуженный Мастер спорта СССР и Заслуженный тренер России Александр Якушев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Александр Якушев рассказал о главной задаче узбекского хоккея

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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (32)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200729/14653029/Aleksandr-Yakushev-rasskazal-o-glavnoy-zadache-uzbekskogo-khokkeya.html

Российский хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР, президент ХК "Легенды хоккея СССР" Александр Якушев прокомментировал итоги, с которыми ташкентский "Хумо" завершил сезон в ВХЛ.

Радио
Александр Якушев рассказал о главной задаче узбекского хоккея

Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона 2019/2020 в соответствии с результатами регулярного чемпионата и 1/8 плей-офф. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо", существующий всего первый год, смог занять восьмое место из 34 команд. В пресс-службе ХК отметили, что это отличный результат.

Российский хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР, президент ХК "Легенды хоккея СССР" Александр Якушев также заявил, что для дебютанта это большой успех.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Молодцы, что сразу так выступили. И самое главное — зрителям понравились игры, понравился хоккей, который показывали ребята. Болельщики приходили на матчи в большом количестве и очень тепло принимали. Это важно и для детей, которые, смотря игры, наверняка хотели стать такими же, как игроки "Хумо". Думаю, что для подрастающего поколения это была очень хорошая популяризация этого вида спорта. Самая серьезная задача для узбекского хоккея — создавать как можно больше детских команд в разных городах, где есть такая возможность, где обустроены катки", — сказал Якушев.

Он также поделился своим мнением о том, как может отразиться на "Хумо" пропуск сезона. Решение об этом, напомним, было принято в апреле из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим члены команды на один год перебрались в другие клубы.

"Конечно, пропуск сезона может сказаться негативно. Но здесь все зависит от руководства и самих хоккеистов — как будет скомплектована команда и как игроки будут готовиться", — сказал заслуженный мастер спорта СССР.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (32)
Теги:
хоккей, спорт, Узбекистан, Хоккейный клуб "Хумо"



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