Саудовская Аравия не готова принять иностранных граждан для совершения хаджа. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что произойдет с денежными средствами паломников.

Радио Паломники смогут продлить тур на следующий год – Аббясов

По словам муфтия, туроператоры Духовного управления очень ответственно подходят к своему делу, и нет их вины в том, что пока денежные средства не могут быть возвращены паломникам.

"Наши операторы добросовестно заключили все договоры до марта с авиакомпаниями и гостиницами. Деньги, которые получали от паломников, ушли на затраты расходов. Туроператоры пострадали, как и весь турбизнес. Перевозчики и гостиницы не готовы возвращать деньги, они просят отсрочки", - объясняет Аббясов.

Далее представитель духовенства говорит о том, что после официального заявления властей Саудовской Аравии о неготовности принять иностранных граждан, было предложено два варианта развития событий – перенос и возврат денежных средств.

"Мы понимаем, что количество паломников на следующий год увеличится, а у нас квота только на 25 тысяч. Нашим паломникам было предложено заключить дополнительное соглашение, продлевающие их тур на следующий год. Для них создадут льготные условия, потому что они будут идти по спецпрограмме. Многие так и сделали", - говорит председатель Совета муфтиев.

По сообщению Аббясова, были и те паломники, которые захотели вернуть денежные средства.

"Мы им обещаем, что наши туроператоры сделают все возможное, чтобы эти деньги вернуть. По закону они имеют право. Это, безусловно, должно пройти время, потому что мы только-только начали работать: наши офисы, компании, Духовное управление, мечети. И сейчас компания занимается этим вопросом", - утверждает Рушан Аббясов.

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