Виталий Прохоров: главный успех "Хумо" — это поддержка города и страны

Радио Виталий Прохоров: главный успех "Хумо" — это поддержка города и страны

Клуб "Хумо" завершил сезон 2019/2020 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) с удивительным для дебютанта результатом, заняв восьмое место из 34 команд.

Российский хоккеист, нападающий, чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года, спортивный комментатор Виталий Прохоров считает, что успех "Хумо" не только в восьмом месте, но и в том, что клуб поддержали город и страна: на матчи приходило очень много людей.

"Игры и результаты показали, что это отличный старт для новичка. Если спортсмены так подготовились и пришли к такому успеху, то могу посоветовать только продолжать поддерживать их. Но развивать нужно не только взрослый хоккей, но и детско-юношеский", — сказал Прохоров.

Он также отметил, что пандемия и пропуск сезона в ВХЛ, конечно, осложнят ситуацию для "Хумо".

"Но нужно надеяться, что все скоро закончится, и через год стартануть с приобретенным опытом", — заявил российский хоккеист,

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