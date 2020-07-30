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Виталий Прохоров
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Виталий Прохоров: главный успех "Хумо" — это поддержка города и страны

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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (33)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200730/14660541/Vitaliy-Prokhorov-glavnyy-uspekh-Khumo--eto-podderzhka-goroda-i-strany.html

Российский хоккеист, нападающий, чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года, спортивный комментатор Виталий Прохоров оценил итоги сезона в ВХЛ для ташкентского "Хумо".

Радио
Виталий Прохоров: главный успех "Хумо" — это поддержка города и страны

Клуб "Хумо" завершил сезон 2019/2020 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) с удивительным для дебютанта результатом, заняв восьмое место из 34 команд.

Российский хоккеист, нападающий, чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года, спортивный комментатор Виталий Прохоров считает, что успех "Хумо" не только в восьмом месте, но и в том, что клуб поддержали город и страна: на матчи приходило очень много людей.

Легендарный хоккеист, заслуженный Мастер спорта СССР и Заслуженный тренер России Александр Якушев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Игры и результаты показали, что это отличный старт для новичка. Если спортсмены так подготовились и пришли к такому успеху, то могу посоветовать только продолжать поддерживать их. Но развивать нужно не только взрослый хоккей, но и детско-юношеский", — сказал Прохоров.

Он также отметил, что пандемия и пропуск сезона в ВХЛ, конечно, осложнят ситуацию для "Хумо".

"Но нужно надеяться, что все скоро закончится, и через год стартануть с приобретенным опытом", — заявил российский хоккеист,

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (33)
Теги:
хоккей, спорт, Узбекистан, Хоккейный клуб "Хумо"



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