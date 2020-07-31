Директор аналитического департамента Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг прокомментировал ситуацию, связанную с проектом «Северный поток-2» и решением суда по Газовой директиве ЕС.

Радио Вайсберг: "Европа будет пытаться противостоять давлению США"

По словам эксперта, попытка внести поправки в директиву – это способ найти компромисс с Америкой, однако США оказывает сильно давление. Вайсберг считает, что в данной ситуации судебным органам и властям ЕС сложно будет противостоять этому давлению.

Аналитик предполагает, что речь скорее всего идет об эксплуатационной стадии проекта "Северный поток-2", то есть о его окупаемости.

"Сроки окупаемости в этой ситуации могут существенно сдвинуться или, возможно, придется поменять каким-то образом состав участников этого консорциума, который, в общем-то, поменялся во многом в связи с американскими санкциями" - сообщает Вайсберг.

Также спикер говорит о необходимости поиска модели компромисса, но в то же время подчеркивает, что это не исключит жизнеспособность проекта, а, возможно, продлит сроки его окупаемости.

Далее директор аналитического департамента заявляет, что компания "Газпром", возможно, не попадет под американские санкции, если ее удастся выйти из цепочки собственников, участвующих в проекте.

"Сейчас идет поиск какой-то юридической конструкции, которая позволит "Газпрому" оставаться компанией, на которую санкции не распространяются», - говорит специалист.

Эксперт объясняет, что сегодня постепенно развивается южный газовый коридор, а "Газпром" предлагает достаточно гибкие ценовые условия поставок.

"Германия, Италия – это страны НАТО и понятно, что сейчас проводятся какие-то консультации по поводу "Северного потока-2", но мне кажется, что Европа все-таки будет пытаться противостоять этому давлению, тем более отношения внутри НАТО не безоблачные", - сказал Валерий Вайсберг.

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