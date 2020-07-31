Зайцев назвал критерии для стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение

Радио Почему Россия не для всех открывает границы, пояснили в МИД РФ

Россиянам с 1 августа разрешат летать в Великобританию, Турцию и Танзанию. При этом с 15 июля после возвращения на родину туристам не нужно садиться на карантин, достаточно сдать тест на COVID-19.

По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, Россия в настоящее время ведет кропотливую работу над восстановлением международного сообщения. Но пока рано говорить о полной отмене введенных в марте временных ограничений на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства, равно как и о пересечении российскими гражданами госграницы через пункты пропуска иные, чем воздушные.

Как пишет Sputnik Беларусь, Зайцев рассказал, что российское внешнеполитическое ведомство анализирует готовность разных стран принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования. К примеру, необходимость предъявления сертификатов о тестировании на коронавирус и помещение иностранцев на карантин.

"В обозримой перспективе рассматривается возобновление авиасообщения с иными странами, отвечающими соответствующим критериям: заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на 100 тысяч населения; среднесуточный показатель темпа прироста 1%", — сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ.

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