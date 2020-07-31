17:54 31 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев
Пресс-служба МИД РФ

Зайцев назвал критерии для стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение

Радио
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200731/14675828/Zaytsev-nazval-kriterii-dlya-stran-s-kotorymi-RF-mozhet-vozobnovit-aviasoobschenie.html

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев рассказал, как Россия работает над возобновлением международных перелетов.

Радио
Почему Россия не для всех открывает границы, пояснили в МИД РФ

Россиянам с 1 августа разрешат летать в Великобританию, Турцию и Танзанию. При этом с 15 июля после возвращения на родину туристам не нужно садиться на карантин, достаточно сдать тест на COVID-19.

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Россия возобновляет международные перелеты — премьер-министр
По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, Россия в настоящее время ведет кропотливую работу над восстановлением международного сообщения. Но пока рано говорить о полной отмене введенных в марте временных ограничений на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства, равно как и о пересечении российскими гражданами госграницы через пункты пропуска иные, чем воздушные.

Как пишет Sputnik Беларусь, Зайцев рассказал, что российское внешнеполитическое ведомство анализирует готовность разных стран принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования. К примеру, необходимость предъявления сертификатов о тестировании на коронавирус и помещение иностранцев на карантин.

"В обозримой перспективе рассматривается возобновление авиасообщения с иными странами, отвечающими соответствующим критериям: заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на 100 тысяч населения; среднесуточный показатель темпа прироста 1%", — сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ.

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.

Теги:
туристы, Туризм, россияне, Авиасообщение, МИД России, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мальчик несет овцу на рынке скота в Наджафе, Ирак
Мусульмане всего мира готовятся к празднованию Курбан-байрама
Таджикистан вводит ограничения на подачу электричества в стране
Тушите свет: в Таджикистане вводят лимит на электроэнергию — видео
Volkswagen Caddy: особенности и преимущества



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться