Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин прокомментировал ситуацию, связанную с использованием электроэнергии в Узбекистане и Таджикистане.

Радио Узбекистан находится в зоне комфорта по выработке электроэнергии - Кулагин

Эксперт заявляет, что баланс Узбекистана на 80% обеспечивается за счет природного газа, то есть выработка происходит не на ГЭС, поэтому в республике проблема с электроэнергией менее ощутима, чем в соседнем Таджикистане.

«Там, где есть тепловая генерация, она не зависит от природных условий, там можно стабильно работать. Где, соответственно, ГЭС – тут уже просто надо смотреть за погодой и в зависимости от этого все планировать», - сообщает Кулагин.

Специалист говорит, что в данном случае Узбекистан находится в зоне комфорта и риск на нем сказался в меньшей степени, поэтому у страны нет потребности входить в ограничения.

Далее Кулагин рекомендует странам в будущем рассматривать больше совместных возможностей в плане перераспределения электроэнергии, чтобы в разных ситуациях можно было друг друга подстраховать.

«Понятно, что электроэнергия на ГЭС самая дешевая, но она нуждается и в подстраховке. В каждой стране самой держать резервные мощности достаточно дорого, а когда они как-то будут распределены между странами, то здесь можно было бы осуществлять перекидку», - объясняет спикер.

Эксперт считает, что странам необходимо договориться между собой и организовать неразрывную систему работы.

«Если они не смогут это сделать, то мы придем к тому, что периодически будут происходить достаточно серьезные отключения, либо стоимость электропотребления значительно вырастит», - утверждает Кулагин.

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