"Это надолго": как научить ребенка плавать, не испортив ему жизнь?

Как подготовить малыша к воде? Как нужно правильно дышать в момент погружения и помогут ли они в обучении надувные нарукавники?
А еще о том, как действовать правильно в ситуациях, когда ребенок начинает тонуть - Настя и Лина спрашивают у мастера-инструктора по фридайвингу, педагога-психолога и ведущего автора детской программы международной ассоциации развития фридайвинга AIDA Елены Петрушиной.
3:35 — о правилах поведения на воде, которые спасут от трагедии;
7:00 — в каком возрасте лучше учить плавать и когда это делать бесполезно;
9:30 — как приучать ребенка к воде;
12:00 — что делать, если дети боятся воды;
14:15 — с какого возраста можно отпускать ребенка одного на водоем;
18:00 — по каким признакам понять, что погружение ― принудительное, и надо срочно прекратить обучение;
19:30 — с чего начинать обучение плаванию;
20:45 — надувной ошейник, нарукавники и круг: помогут ли в обучении?
24:00 — страх воды у взрослых и как его побороть.
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