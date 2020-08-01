"Это надолго": как научить ребенка плавать, не испортив ему жизнь?

Если подойти к обучению плаванию неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться лишь обратного эффекта. В лучшем случае вы рискуете навсегда отбить у ребенка желание заходить в воду.

Радио "Это надолго": как научить ребенка плавать, не испортив ему жизнь?

Как подготовить малыша к воде? Как нужно правильно дышать в момент погружения и помогут ли они в обучении надувные нарукавники?

А еще о том, как действовать правильно в ситуациях, когда ребенок начинает тонуть - Настя и Лина спрашивают у мастера-инструктора по фридайвингу, педагога-психолога и ведущего автора детской программы международной ассоциации развития фридайвинга AIDA Елены Петрушиной.

3:35 — о правилах поведения на воде, которые спасут от трагедии;

7:00 — в каком возрасте лучше учить плавать и когда это делать бесполезно;

9:30 — как приучать ребенка к воде;

12:00 — что делать, если дети боятся воды;

14:15 — с какого возраста можно отпускать ребенка одного на водоем;

18:00 — по каким признакам понять, что погружение ― принудительное, и надо срочно прекратить обучение;

19:30 — с чего начинать обучение плаванию;

20:45 — надувной ошейник, нарукавники и круг: помогут ли в обучении?

24:00 — страх воды у взрослых и как его побороть.

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