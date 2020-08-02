Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть II

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Какая станция появилась благодаря первоапрельской шутке? Как правильно "Пла́нерная" или "Планёрная" и куда ставить ударение в названии "Серпуховская"?
Где искать Китай на "Китай-городе" и мост на "Кузнецком мосту"? Какая традиция вернулась в метро с открытием станции "Тропарёво"? Почему получилось, что на схеме метро есть "Сокол" и "Сокольники"?
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В День железнодорожника, который в этом году в Узбекистане отмечают 2 августа, Sputnik Узбекистан рассказывает о появлении в конце XIX – начале XX века первых железных дорог в стране, способствовавших развитию всего региона.
Отмечается, что извлечь кости будет непросто, поскольку они находятся в твердой породе земли, а сами они – очень хрупкие.
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