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Психологическая травма: как распознать ее у детей и не навредить

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Влияние детского опыта на взрослую жизнь давно доказано, поэтому родители постоянно на взводе: вдруг я не так посмотрю на ребенка, скажу что-то не то, а в 30 лет он свалится с депрессией. Что стоит считать психологической травмой?

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Психологическая травма: как распознать ее у детей и не навредить

Некоторые из нас носят свои детские травмы всю жизнь. Но не все, что больно вспоминать, считается травмой. Правда ли, что у каждого взрослого есть своя непережитая травма? Какую роль играет личный опыт в восприятии травмирующей ситуации? Когда срочно нужно идти к психологу?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, EMDR-терапевта, специалиста в области психологии и психотерапии травмы Елену Казённую.

1:00 Что такое детская психологическая травма

4:30 Что может травмировать ребенка

6:00 Почему одно и то же событие кого-то травмирует, а кого-то — нет?

8:50 Как травма влияет на развитие ребенка

11:40 Как родителям понять, что может травмировать их детей

16:20 Правда ли, что дети более адаптивны к стрессовым событиям, чем взрослые?

19:50 Утрата всегда наносит травму?

21:40 О травмах, причинами которых становятся домашнее насилие и абьюз

24:15 Дружба с ребенком и отсутствие ограничений — страховка от травм?!

27:45 У всех ли взрослых есть непережитые детские травмы?

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