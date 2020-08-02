Психологическая травма: как распознать ее у детей и не навредить

Некоторые из нас носят свои детские травмы всю жизнь. Но не все, что больно вспоминать, считается травмой. Правда ли, что у каждого взрослого есть своя непережитая травма? Какую роль играет личный опыт в восприятии травмирующей ситуации? Когда срочно нужно идти к психологу?
Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, EMDR-терапевта, специалиста в области психологии и психотерапии травмы Елену Казённую.
1:00 Что такое детская психологическая травма
4:30 Что может травмировать ребенка
6:00 Почему одно и то же событие кого-то травмирует, а кого-то — нет?
8:50 Как травма влияет на развитие ребенка
11:40 Как родителям понять, что может травмировать их детей
16:20 Правда ли, что дети более адаптивны к стрессовым событиям, чем взрослые?
19:50 Утрата всегда наносит травму?
21:40 О травмах, причинами которых становятся домашнее насилие и абьюз
24:15 Дружба с ребенком и отсутствие ограничений — страховка от травм?!
27:45 У всех ли взрослых есть непережитые детские травмы?
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