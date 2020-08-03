Жилин прокомментировал публикацию польского издания про российский "Спрут"

Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин рассказал о самоходной противотанковой пушке, аналогов которой в мире нет.

Радио Жилин прокомментировал публикацию польского издания про российский "Спрут"

Польское издание Defence24 оценило мощь российских самоходных противотанковых пушек "Спрут-СДМ1", которые Индия, по данным СМИ страны, планирует купить у РФ. По мнению автора материала, благодаря небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи "Спрут" может продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативы основному танку Вооруженных сил Индии при его использовании на пересеченной горной местности.

"Спрут-СДМ1" — это фактически легкий танк, который можно использовать против танков противника. Напомню, что пушка создана для применения в подразделениях десанта, морской пехоты, то есть мобильных войск. Что касается Польши, то даже странно слышать от наших заклятых друзей столь комплементарные оценки. Тем не менее эти оценки справедливые, поскольку нет подобного рода вооружений, которые бы на поле боя столь эффективно работали против бронетехники противника", — сказал Жилин в эфире радио Sputnik.

Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин, комментируя публикацию Defence24, напомнил, что "Спрут" был создан советским военно-промышленным комплексом еще в 1966 году. А все, что создавалось ВПК СССР, имеет очень высокую боевую эффективность, поскольку тогда военная техника конструировалась и производилась для боя, а не для пиара, заявил он. Поэтому образцы подобного рода и сейчас пользуются колоссальным спросом.

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