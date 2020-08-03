Эксперт: США готовы на все, чтобы привлечь Россию в коалицию против Китая

На днях советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал условия для снятия санкций против РФ.
По его словам, экономические ограничения не понадобятся, если российская сторона "воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы".
О'Брайен отметил, что в Вашингтоне надеются на трехстороннее соглашение об ограничении ядерных вооружений, участниками которого станут Соединенные Штаты, Россия и Китай.
За заявлениями советника американского президента скрывается совершенно очевидная цель — создать коалицию против Китая, считает глава Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.
По его словам, Вашингтон намекает на то, что в данной коалиции вполне также может участвовать и Москва. Этим и продиктованы заявления об отмене санкций, добавил эксперт.
Между тем позиция американцев давно известна России, отметил Рогулев. По его мнению, политика США осталась неизменной и в крымском вопросе, и в украинском и сирийском конфликтах.
"Они считают действия России в Сирии тоже вмешательством, поскольку они Асада (президента Сирии Башара Асада. – Sputnik) не признавали и считали, что он должен уйти, это они тоже считают действием агрессивным, направленным против Запада, поперек их линии. Что тут удивляться?" — заявил эксперт.
Впрочем, обратил внимание Рогулев, ограничение и сдерживание РФ всегда являлось одной из ключевых целей любой американской администрации.
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