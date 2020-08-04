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Как COVID-19 влияет на мужское здоровье, объяснил уролог из Кыргызстана

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200804/14696233/Kak-COVID-19-vliyaet-na-muzhskoe-zdorove-obyasnil-urolog-iz-Kyrgyzstana.html

Действительный член Европейской ассоциации урологов, кандидат медицинских наук, доцент Зуфар Хакимходжаев рассказал, что коронавирус не так безвреден для мужчин, как может показаться.

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Как COVID-19 влияет на мужское здоровье, объяснил уролог из Кыргызстана

По его словам, статистика показывает, что у мужчин диагностируют COVID-19 в 1,5 раза чаще, чем у женщин. Аналогичные цифры и в статистике летальности от коронавируса. 

Это можно объяснить тем, что существует взаимосвязь между мужской хромосомой и ферментами, с помощью который инфекция проникает в организм, отметил Хакимходжаев. 

"Есть данные, что уровень тестостерона влияет на тяжесть заболевания. Возможно, именно поэтому у некоторых молодых мужчин коронавирус провоцирует длительное недомогание, инсульты и инфаркты. Он принадлежит к той же группе вирусов, что и SARS — возбудитель атипичной пневмонии, которая в некоторых случаях приводила к воспалительным процессам в мужских половых железах", — заявил уролог в беседе со Sputnik Кыргызстан.

Что касается влияния COVID-19 на мужское здоровье, то пока нет убедительных исследований, доказывающих, что коронавирусная инфекция провоцирует бесплодие.

Между тем Хакимходжаев предупредил: зачастую при лечении COVID-19 мужчинам назначают препараты, снижающие уровень тестостерона. 

Поэтому необходимо внимательно относиться к своему здоровью, и в случае каких-либо изменений обратиться к урологу-андрологу.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
здоровье, мужчина, коронавирус



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