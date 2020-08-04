Как COVID-19 влияет на мужское здоровье, объяснил уролог из Кыргызстана

По его словам, статистика показывает, что у мужчин диагностируют COVID-19 в 1,5 раза чаще, чем у женщин. Аналогичные цифры и в статистике летальности от коронавируса.
Это можно объяснить тем, что существует взаимосвязь между мужской хромосомой и ферментами, с помощью который инфекция проникает в организм, отметил Хакимходжаев.
"Есть данные, что уровень тестостерона влияет на тяжесть заболевания. Возможно, именно поэтому у некоторых молодых мужчин коронавирус провоцирует длительное недомогание, инсульты и инфаркты. Он принадлежит к той же группе вирусов, что и SARS — возбудитель атипичной пневмонии, которая в некоторых случаях приводила к воспалительным процессам в мужских половых железах", — заявил уролог в беседе со Sputnik Кыргызстан.
Что касается влияния COVID-19 на мужское здоровье, то пока нет убедительных исследований, доказывающих, что коронавирусная инфекция провоцирует бесплодие.
Между тем Хакимходжаев предупредил: зачастую при лечении COVID-19 мужчинам назначают препараты, снижающие уровень тестостерона.
Поэтому необходимо внимательно относиться к своему здоровью, и в случае каких-либо изменений обратиться к урологу-андрологу.
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