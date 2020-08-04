Эксперт рассказал о восстановлении бизнеса в Узбекистане в период пандемии

Ученый, создатель стартапа Lotus Engineering, завлабораторией нанотехнологий, композитных и перспективных материалов Узбекско-Корейского научно-технологического центра НПО ПРМ и ТС Амир Абидов рассказал, как пандемия послужила импульсом для создания новых производств.

Радио Эксперт о восстановлении бизнеса в Узбекистане

"Мы раньше использовали какую-то часть зарубежного сырья для производства катализаторов. Во время карантина, когда было тяжело с логистикой, мы посмотрели и придумали новые виды катализаторов на основе местного сырья. В ограниченных условиях человек соображает на уровне академика", - пояснил спикер.

По словам эксперта, во время коронавируса COVID-19 все производства мира вернулись в свои страны.

"Стали маски шить сами, костюмы и комбинезоны. Ребята в турецком университете сами создали аппарата ИВЛ", - отметил завлабораторией.

Абидов считает, что сейчас государству необходимо оказать помощь крупным предприятиям, работающим в горно-металлургическом секторе, в сфере машиностроения, а также в отрасли нефтехимии, так как они являются флагманами страны.

К тому же ученый заявляет, что важно на данном этапе поддержать и предпринимателей.

"Сейчас у нас объявили различные льготы и преференции для тех отраслей, которые больше всего пострадали, - это общепит и туризм. В медицинском секторе убрали растаможку некоторых видов медицинских изделий, препаратов и медтехники", - разъяснил эксперт.

По словам Абидова, пандемия коронавируса преподнесла ему хороший урок, что надо быть всегда готовым к любым обстоятельствам, особенно в сфере логистики.