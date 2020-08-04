Эдуард Попов назвал Польшу "троянским конем" США в Европейском союзе

Радио Эдуард Попов назвал Польшу "троянским конем" США в Европейском союзе

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока-2", сообщает РИА Новости. Глава правительства отметил, что европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".

По мнению эксперта, слова Моравецкого говорят о том, что Польша не вышла еще из подросткового возраста мировой политики. Этим и обусловлены прямые и даже смешные реакции на действия соседей - "нравится - не нравится".

"России тоже много чего может не нравиться, но, к чести нашего МИД, мы проявляем сдержанность и осознаем, что у других стран могут быть не совпадающие с нами потребности, желания и даже симпатии", - отметил эксперт.

То, что нравится или не нравится Польше, может нравиться или не нравиться Германии, а точнее, может совпадать с национальными интересами России, Германии и остальной Европы, которая, в отличие от Польши, является локомотивом экономики Европейского союза.

Польша в ЕС занимает достаточно важное место, но это место не в экономике, не в производственной сфере, а в сфере исключительно политической и, отчасти, военно-политической, поскольку Польша является "троянским конем" США в Европейском союзе. Локомотив экономического развития Европейского союза Германия так же, как и Россия, заинтересована в строительстве "Северного потока-2".