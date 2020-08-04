Серенко: Афганистан начинает жить в другом измерении

Политолог и ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко прокомментировал перспективы реального вывода американских войск и о том, что это всего лишь предвыборная риторика.

Радио Серенко: Афганистан начинает жить в другом измерении

Заявление Трампа о сокращении численности военного контингента в Афганистане сначала до восьми тысяч военнослужащих, затем и до четырех тысяч, по мнению политолога, не более чем предвыборная риторика. Любое извещение, которое сейчас делает кандидат в президенты Трамп мотивировано сугубо электоральными интересами, считает Андрей Серенко.

"Безусловно, есть повышенный интерес Трампа к этой афганской теме - к теме вывода войск, потому что особых достижений сегодня у него нет, которые он мог бы предъявить избирателям по итогам своего первого срока. Плюс внутренние беспорядки привели к тому, что ему сложно вести предвыборную кампанию", - подчеркивает эксперт.

У действующего президента США сегодня не так много тем, которые можно считать позитивными для американского общественного мнения. По словам политолога, тема вывода войск из Афганистана - это, скорее всего, имитация прекращения афганской войны.

"Трамп плотно оседлал эту политтехнологическую лошадку, на которой он рассчитывает доскакать до финиша, рассчитывает получить положительный результат", - отмечает Серенко.

Но несмотря на то, останется Трамп в Белом доме или нет, считает эксперт, американцы будут сокращать свое военное присутствие в Афганистане. официальный Кабул к такому развитию событий вполне готов.