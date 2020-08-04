Полковник Головатюк о пользе сертификации оружия в Узбекистане

Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк поддержал ввод дополнительных ограничений на оборот оружия в республике и объяснил свою позицию.

Радио Полковник Головатюк о пользе сертификации оружия в Узбекистане

Кабмин Узбекистана принял постановление, согласно которому в стране начнут сертифицировать служебное и гражданское оружие, а также боеприпасы и предметы, похожие на оружие. Кроме того, будет введен обязательный учет их государственного кадастра. В него не включаются сведения о холодном колюще-режущем и метательном оружии, которое ввозится в республику или вывозится из нее в единичных экземплярах.

Комментируя эту новость, член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк отметил, что ввод дополнительных ограничений — еще один шаг в верном направлении.

"Как показывает практика, преступлений с использованием официально зарегистрированного оружия практически не происходит. Используется либо незарегистрированное, либо похищенное, например, из органов внутренних дел, воинских частей, либо поступившее из-за рубежа", — сказал Головатюк.

Также он посоветовал Узбекистану изучить российский опыт в этой сфере, поскольку легализация оружия — очень щепетильный и сложный вопрос.

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