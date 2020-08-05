Экономист, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию с наложением штрафа Польшей на "Газпром" и разрешением Дании на возобновление проекта "Северного потока-2".

Радио Эксперт рассказал, что может помешать строительству "Северного потока-2"

По мнению эксперта, оплата максимального штрафа в размере 50 млн евро никак не изменит общий расклад глобальной силы, касающейся того, будет ли достроен проект.

"Подводная часть "Северного потока-2" стоит около 11 млрд евро. Там очень большие ставки в этой игра и 50 млн евро – это непринципиальный момент", - объясняет Митрахович.

Спикер заявляет, что Польша пытается ухватиться за любые особенности права Европейского союза. Она считает, что компания, работающая в ЕС и реализующая некий проект, должна согласовывать всю документацию с ней, хотя напрямую эта деятельность ее не затрагивает. Однако у "Газпрома" другая позиция, утверждает экономист.

"Если Польша будет перегибать палку и ссориться с западноевропейскими компаниями – это тоже плохо для нее закончится" - уверен эксперт.

Далее Митрахович говорит о том, что может помешать дальнейшему строительству "Северного потока-2". Он предполагает, что это связано со страховыми условиями.

"Дания долгое время не соглашалась на российского страховщика. Она изъявила желание работать с европейскими страховщиками, а они опасаются новых американских санкций, либо нового прочтения уже имеющейся американской санкционной базы", - сообщает специалист.

Экономист утверждает, что территория, которую администрирует Дания, – это экономическая зона, где ее полномочия ограничены. Согласно существующей международной правовой базе, данное государство имеет там приоритеты, но оно не может устанавливать запреты.

"Возможно, будут какие-то американские санкции против компаний, которые начнут принимать газ из "Северного потока-2" на территорию Германии, возможно, будут санкции против компаний, которые предоставляли логистические или финансовые услуги", - предполагает эксперт.

В заключительной части Митрахович говорит о том, сможет ли Америка быть психологически подготовленной к масштабному конфликту с Европой, если она начнет бить по европейским компаниям. Он считает, что если Соединенные Штаты одновременно начнут торговую войну и с Китаем, и с Европой, то они могут оказаться в рискованной ситуации