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Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
© CC0 / MiLaNa19

Второго закрытия границ из-за COVID-19 страны Европы не переживут — Зубец

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200806/14716842/Vtorogo-zakrytiya-granits-iz-za-COVID-19-strany-Evropy-ne-perezhivut--Zubets.html

Для европейских государств закрытие экономики из-за введенных ограничительных мер является куда большим злом, нежели сама пандемия COVID-19, считает доктор экономических наук Алексей Зубец.

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Второго закрытия границ из-за COVID-19 страны Европы не переживут — Зубец

В Еврокомиссии оценили слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который затронул вопрос повторного закрытия границ странами ЕС.

Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Европу ожидает "большая трагедия"

Представитель ЕК подчеркнул, что очень важно избегать неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля.

Из-за закрытия экономики европейские страны потеряли до 30% ВВП в квартал — это не просто огромное, а колоссально большое значение, отметил доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Всем понятно, что второго такого закрытия экономики европейских государств не выдержат. Это будет конец Европы как мировой экономической силы. <…> И общественное мнение, и люди, и оппозиция, и журналисты – все соглашаются с тем, что закрытие экономки – это огромное зло", — сказал эксперт в беседе со Sputnik Литва.

По мнению экономиста, ни одно европейское государство не пойдет на риск и не станет ставить под удар экономику. 

"Люди готовы рискнуть собственным здоровьем для того, чтобы не оказаться без денег. И уже целый ряд государств, европейских в том числе, заявил о том, что повторного закрытия экономики не будет… Это общая точка зрения Евросоюза", – заявил Зубец.

По его словам, диктуется это тем, что сегодня в Европе угроза падения экономики является куда более глобальной, нежели пандемия и рост смертности, "который на самом деле не такой уж и большой", добавил Зубец.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Экономика, границы, ЕС, пандемия, коронавирус, Европа



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