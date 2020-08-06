Как Узбекистану разумнее распорядиться накопленным золотом — Богданов

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал, стоит ли сейчас Узбекистану придержать золотовалютные резервы или же лучше направить часть из них на проекты и поддержку экономики.

Радио Как Узбекистану разумнее распорядиться накопленным золотом — Богданов

Узбекистану необходимо начать продавать золотовалютные резервы для срочного спасения экономики. Об этом заявил директор Агентства по развитию рынка капитала республики Атабек Назиров.

"Цена на золото на пике, а экономическая активность наоборот на дне, думаю, именно сейчас нужно продавать ЗВР и использовать средства для того, чтобы срочно спасать экономику от дальнейшего падения и увеличения безработицы...", — написал он в своем Facebook.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что Узбекистану стоит обдуманно распоряжаться своими запасами золота, поскольку накопить золотовалютные резервы не так-то просто.

"Экономические сложности уже носят перманентный характер из года в года, а золотовалютные резервы насобирать и накопить в таком объеме очень сложно. Исходя из того, что происходит в финансовом мире, Узбекистану гораздо проще под эти золотовалютные резервы взять какой-нибудь долгосрочный кредит, если они (власти республики. — Sputnik) уверены в том, что нужно сейчас действительно поддерживать экономику. Нужно брать такой кредит и направлять средства в какие-то целевые отрасли", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, ставки по кредитам сейчас близки к нулю, поэтому зачем продавать актив, который растет, если можно взять кредит.

Богданов убежден: в мире денег очень много, кредиты выдают даже странам с невысоким рейтингом.

"Зачем продавать резервы, которые могут вырасти в течение ближайших трех лет еще на 20-30%? У меня такое мнение. А по большому счету, никто ничего не продает. В этом-то и смысл того, что происходит: центробанки полностью прекратили продажу золота на мировом рынке. Они, наоборот, покупают. Поэтому и цена активно росла в последние годы", — добавил аналитик.

По его мнению, Узбекистану не следует отходить от этой политики.

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