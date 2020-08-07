"Рискованная игра": эксперт о ситуации с задержанием россиян в Беларуси

Радио Лукашенко пошел на очень опасный шаг — российский эксперт

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. Следственный комитет РБ подозревает их в подготовке массовых беспорядков в республике. Шестого августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров РФ и Украины для разбирательства в ситуации. Официальный Киев подозревает задержанных в участии в боевых действиях в Донбассе и намерен требовать выдачи 28 человек для привлечения к уголовной ответственности. Лукашенко заявил, что не выдаст задержанных, пока Украина не докажет их вину.

Политический эксперт, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский выразил надежду, что президент Беларуси не выдаст граждан РФ, поскольку экстрадиция даже нескольких человек может полностью изменить отношения Москвы и Минска.

"Если часть этих россиян будет выдана Украине, это, можно сказать, будет той красной чертой, за которой последует радикальное ухудшение отношение России и Беларуси. Потому что это для Москвы совершенно неприемлемо. В случае такого шага Лукашенко перестанет быть, скажем так, приемлемым партнером для Москвы", — сказал Неменский в беседе со Sputnik Беларусь.

По его мнению, если президент РБ пойдет на это, то потеряет поддержку значительной части белорусского общества, которая необходима для сохранения стабильности политической системы.

"Думаю, при всей жесткости и рискованности той игры, которую затеял Минск, на такой шаг он не пойдет. Потому как политические последствия у этого будут очень серьезные и в отношениях с Россией, и для внутренней политики Беларуси. А та польза, которую, наверное, собираются извлечь из этого в отношениях с Западом, на самом деле, небольшая. Мы видим, что Запад на происходящее реагирует довольно спокойно. И радикального улучшения отношений с Западом с помощью такой игры достичь не получится", — заявил Неменский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг задержания россиян в Беларуси "спектаклем". По ее словам, эти люди должны вернуться на родину, поскольку их вина ничем не доказана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и члены Совета безопасности рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.

"Комсомольская правда" в пятницу написала, что задержанные белорусскими силовиками граждане РФ стали жертвами провокации, которую устроили украинские спецслужбы.