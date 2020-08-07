Радио Пономаренко: ядерное сдерживание других стран — одна из актуальных задач РФ

По словам спикера, предупреждение вероятных противников о том, как будут действовать вооруженные силы страны, выполняет задачу сдерживания. Он считает, что таким образом повысится ответственность противоположной стороны за совершение каких-либо действий.

"Если это не является преднамеренным нападением или будет иметь место какая-то единичная случайность и, возможно, по какой-то линии срочной связи, которая используется наверняка и должна быть между ядерными государствами, и прежде всего между Россией и США, Россией и Китаем, и будет информация о том, что что-то произошло не так, то, наверно, какие-то варианты избежания эскалации могут быть", - объясняет Пономаренко.

Эксперт отмечает, что это теоретическое предположение, но оно имеет место быть.

"То заявление, которое было сделано, это на самом деле правильный шаг, и задача сдерживания всегда остается достаточно актуальной. Эти задачи будут выполняться в том числе и принятием каких-то концептуальных решений и их открытием для всех вероятных противников. С другой стороны, конкретные ситуации могут предусматривать какие-то исключения", - говорит Олег Пономаренко.

Развернутый комментарий можно прослушать в радиоподкасте.