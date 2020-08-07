Требование платить автоштрафы на таможне не создаст сложностей туристам - эксперт

Член Совета при ГУ МВД России по г. Москве, вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин прокомментировал нововведение, устанавливающее требование для водителей иностранцев оплачивать все штрафы за нарушение ПДД на таможне.

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Кабмин Узбекистана принял постановление, в соответствии с которым водители-иностранцы, нарушившие правила дорожного движения в стране, должны будут оплачивать все штрафы на таможне, в противном случае они не смогут покинуть республику на своем автомобиле.

Такая практика действует в Евросоюзе. Узбекистан в тренде - ничего нового не придумали, отметил Антон Шапарин. По мнению эксперта, новые правила затронут не столько зарубежных путешественников, сколько водителей, поставляющих в Узбекистан грузы. Для туристов же этот документ не создаст сложностей.

"Как быть, если человек имеет штраф, но не имеет возможности его оплатить? Это достаточно распространенная ситуация. Как будут действовать узбекские пограничники в этой ситуации - вопрос конечно интересный,"

В России, отмечает спикер, нет подобных ограничений, по крайней мере, это создало бы неминуемые трудности для огромного количества трудовых мигрантов из Узбекистана, которые часто работают в такси и аккумулируют очень серьезные суммы в качестве штрафов.