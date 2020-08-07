Поднимая акцизы на табачную продукцию, важно не навредить сфере - эксперт

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов поделился мнением касательно того, что в Узбекистане ожидается принятие закона об ограничении потребления табака.

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Минфин разработал проект изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции".

В числе озвученных предложений - внесение норм, которые уже приняты в соседних государствах: приравнивание электронных сигарет и нагревателей табака к обычным сигаретам, а также запрет на никотиновые подушечки.

Как отметил спикер, вводить ограничительные меры нужно, но главное не сделать ситуацию хуже, чем она есть при текущем регулировании.

Максимов считает, что все использование инновационных устройство должно регулироваться иначе, чем сигареты, потому что очевидно, - электронные носители менее вредны, чем табак. Это хорошая альтернатива традиционному курению.

Высокие издержки регулирования могут привести к росту контрафакта, считает спикер. Поднимать акцизы нужно осмотрительнее, чтобы не спровоцировать возможный завоз некачественной продукции.