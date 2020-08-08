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Подкасты РИА Не верю
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Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь — это болезнь

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Тема:
Подкасты РИА (332)
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"Маски не нужны, есть лекарство": почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости.

Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?

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Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь — это болезнь

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

03:00 Трамп, Мадонна и разоблачительница рептилоидов: почему вокруг препарата гидроксихлорохин возникла теория заговора

09:40 "Мужчина раздает наркотики под видом конфет": откуда идут корни подобных слухов в родительских чатах (о городских легендах рассуждает автор Telegram-канала "Планерка" Александр Литвинов)

14:20 Взрыв в Бейруте мог быть терактом? Разбираем конспирологическую версию вместе с востоковедом Сергеем Серегичевым

16:40 Правда ли, что ВОЗ официально признала любовь болезнью

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Тема:
Подкасты РИА (332)
Теги:
болезнь, подкаст, любовь, фейки, коронавирус



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