Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь — это болезнь

"Маски не нужны, есть лекарство": почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости.

Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?

Радио Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь — это болезнь

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

03:00 Трамп, Мадонна и разоблачительница рептилоидов: почему вокруг препарата гидроксихлорохин возникла теория заговора

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