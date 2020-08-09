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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

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Тема:
Подкасты РИА (334)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200809/14735612.html

За последние две сотни лет население Земли выросло многократно, а к концу XXI века достигнет 11 миллиардов человек.

Радио
Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

Большинство из них – из развивающихся стран и регионов, где экономические и социально-культурные причины не позволяют массово получать высшее (а иногда даже школьное) образование.

Значит ли это, что мир вскоре отупеет, как в фильме "Идиократия"?

Разобраться в этой теме помогали Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ, главный редактор электронного журнала "Демоскоп Weekly", и Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (334)



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