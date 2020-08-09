Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

Большинство из них – из развивающихся стран и регионов, где экономические и социально-культурные причины не позволяют массово получать высшее (а иногда даже школьное) образование.
Значит ли это, что мир вскоре отупеет, как в фильме "Идиократия"?
Разобраться в этой теме помогали Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ, главный редактор электронного журнала "Демоскоп Weekly", и Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.
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